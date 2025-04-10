Дженнифер Лопес снялась в откровенном спортивном наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркало. Лопес предстала в облегающем спортивном комбинезоне с глубоким декольте. На размещенном кадре видно, что поп-исполнительница позировала с нюдовым макияжем и высоким хвостом, выпустив при этом пряди у лица.

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«1. Мое тело все еще усердно работает, но оно сейчас все равно лучше, чем когда-либо. 2. Люди, которые наполняют мое сердце радостью. 3. Маленькие моменты, которые становятся лучшими воспоминаниями. А за что вы благодарны сегодня?» — подписала звезда пост, который набрал 309 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в открыающем грудь платье.