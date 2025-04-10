Стилист перечислила трендовые сочетания сумок и обуви

В 2025 году в тренде будут сочетания замшевых сумок с казаками или плетеными мюли, а также лоферов с мини-сумками. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Мария Шеди.

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По ее словам, в этом году дизайнеры рекомендуют поэкспериментировать с текстурами, цветами и формами.

«Единственное, желательно придерживаться определенного стилевого направления, не уходить в эклектику. То есть, например, если сумка у нас бохо, то и обувь тоже лучше выбрать в этом стиле», — пояснила Шеди.

Стилист также посоветовала обратить внимание на стиль спорт-шик, который позволяет сочетать кроссовки в стиле ретро, высокие сапоги с трикотажным голенищем и лоферы в более спортивном стиле с рюкзаками. Лаковые туфли «Мэри Джейн» можно носить с сумкой небольшого формата из лака, популярные сумки большого формата (тоуты, шопперы) — с лоферами, ботильонами или кроссовками в стиле ретро.

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян до этого назвал главный оттенок весны в своем Telegram-канале. По его словам, это будут землистые тона.