Косметолог рассказал об особом типе старения у россиянок

Женщины сегодня активно применяют филлеры для формирования скул, добавления объема губам и лицу. Однако подходит это далеко не всем – россиянки имеют особый тип старения, из-за чего филлеры утяжеляют их лицо, делая его опухшим, рассказала косметолог, трихолог и нутрициолог Екатерина Фролова общественной Службе Новостей.

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В России большинство женщин склонны к отекам и птозу. А в качестве основного филлера используется гиалуроновая кислота, которая задерживает воду. При переизбытке этого вещества лицо сильно отекает, отметила врач.

«Если мы вводим большое количество филлера, и неоднократно, то ткани больше подвержены в перспективе к опущению», — подчеркнула она.

Лучше всего заниматься ежедневным уходом, вести здоровый образ жизни, хорошо питаться и следить за гормонами, считает Фролова. Она отметила о важности массажа всего тела и прочих процедур для тела, назвав его хорошей инвестицией в отсрочку процессов старения.

До этого врач-косметолог Юлия Немилова рассказала, что инъекционная косметология может навредить здоровью, если обратиться к неквалифицированным специалистам. По ее словам, наиболее опасной процедурой являются инъекции нерассасывающихся филлеров, потому что они могут спровоцировать хроническое воспаление, образование уплотнений и деформацию тканей.