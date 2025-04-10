Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила типаж певицы Анны Седоковой фразой «обречена на внимание мужчин». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, 42-летней звезде удается сохранять моложавую внешность и стройную фигуру. Кроме того, периодически она выбирает откровенные наряды и с помощью имиджа выражает свою творческую натуру, отметила эксперт.

«Ей правда есть что показать. В платьях много смелости, но это все про нее. Все уместно и не заимствовано. Все соответствует персоне. Такого типа женщины — красивые, сильные, самодостаточные — обречены на внимание мужчин, о чем и свидетельствуют ее браки», — заявила собеседница издания.

Ранее Коробцева оценила образы ведущей Ксении Собчак фразой «поставила бы двойки».