Появилась возможность купить одежду Гоши Рубчинского

Россияне получили возможность купить одежду дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующие товары появились на платформе «Яндекс Маркет».

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В ассортименте марки представлены футболки, худи, лонгсливы, бомбер, брюки и рюкзак в белых, синих, голубых, черных и серых тонах. При этом на всех изделиях напечатаны имя и фамилия дизайнера. Стоимость вещей варьируется от 5,9 тысячи до 24,9 тысячи рублей.

Рубчинский, в свою очередь, подтвердил запуск продаж коллекции на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы объявляем о начале новой главы для бренда "Гоша Рубчинский" — серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой одежды, которая воплощает обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с меняющимся миром», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенный опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.