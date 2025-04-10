Стилист объяснил, как носить тельняшку весной

Тельняшка — вечная классика, символ легкости, свободы и морского бриза. Но это не просто вещь с полосками, а настоящий хамелеон гардероба: она может быть элегантной, расслабленной, дерзкой или романтичной — все зависит от того, как ее обыграть. Чтобы этой весной тельняшка заиграла свежими красками, вот пять стильных приемов, которые помогут вписать ее в актуальные образы — обсудили их со стилистом Машей Ведерниковой.

© unsplash

Контрастный шик: тельняшка + строгий пиджак

Один из самых простых и эффектных способов носить тельняшку — надеть ее с хорошо скроенным пиджаком.

«Главное правило: чем строже пиджак, тем расслабленнее должна быть тельняшка. Выбирайте слегка oversize модель с широкими плечами, а под нее — тельняшку с мягкой драпировкой и немного свободным кроем», — объясняет эксперт.

Такой контраст создает интересную игру фактур и форм. Внизу — джинсы прямого кроя или укороченные брюки, на ногах — лоферы, белые кеды или даже остроносые балетки. Этот образ работает и для офиса, и для прогулки по городу, добавляя нотку французского шика.

Парижский романтизм: тельняшка + юбка миди

Если хочется чего-то женственного и утонченного, сочетайте тельняшку с юбкой миди. Плиссированная модель добавит легкости, кожаная — дерзости, а струящаяся шелковая — изысканности. Чтобы образ выглядел актуально, тельняшку можно заправить в юбку или небрежно выпустить наполовину.

Дополним картину невесомым кардиганом на пуговицах, широкополой шляпой и мини-сумочкой через плечо. На ногах — ботильоны на устойчивом каблуке, босоножки с тонкими ремешками или балетки, если хочется совсем парижского настроения.

Городская расслабленность: тельняшка + объемные брюки

Широкие брюки — хит последних сезонов, и тельняшка с ними смотрится просто великолепно. Представьте себе белые палаццо или бежевые льняные брюки, к ним — слегка приталенную тельняшку с рукавом ¾ или расклешенными манжетами.

«Обувь зависит от настроения: грубые ботинки сделают образ более дерзким, а минималистичные мюли или мокасины добавят легкости. Чтобы подчеркнуть талию, можно добавить тонкий ремень или заправить тельняшку асимметрично. А сверху — длинный тренч или легкая рубашка, наброшенная на плечи», — говорит стилист.

По-морскому, но не скучно: тельняшка + деним

Джинсы и тельняшка — классика, но чтобы образ выглядел современно, выбирайте необычные фасоны. Например, джинсы с завышенной талией и прямым кроем или актуальные в этом сезоне бермуды из денима.

Можно сыграть на ретро-нотках и надеть тельняшку с расклешенными джинсами и поясом с массивной пряжкой — получится стиль 70-х, который сейчас вновь в моде. А если хочется добавить яркий акцент, то поверх тельняшки можно надеть короткий цветной жакет или жилет из денима.

Легкий гранж: тельняшка + кожаная куртка

Для тех, кто любит образы с характером, стоит попробовать сочетание тельняшки с кожаной косухой. Это беспроигрышный вариант, который придает луку легкий рок-н-ролльный настрой. Черная куртка, зауженные брюки или мини-юбка, высокие сапоги или массивные ботинки — и вот уже тельняшка перестает быть частью морского образа, превращаясь в элемент бунтарского стиля.

Если хочется добавить интересный штрих, можно выбрать тельняшку не в классических синих и белых полосках, а в более необычных цветах — например, черно-белую или даже с тонкой красной полоской. А может быть, вообще надеть разноцветный вариант?

Играйте с сочетаниями

Тельняшка — вещь многоликая, и каждый образ с ней может быть разным. Главное — не бояться сочетать ее с неожиданными вещами, пробовать новые формы и фактуры. Добавьте крупные серьги, стильную сумку, яркую помаду или платок на шею — и обычная полосатая футболка вдруг заиграет совершенно по-новому.