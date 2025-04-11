Как голливудским звездам удалось отказаться от пластики и помолодеть

Поклонники заметили, что голливудские звезды, давно разменявшие четвертый десяток, внезапно помолодели. На многочисленных кадрах в соцсетях видно, что на лицах Кристины Агилеры, Линдси Лохан, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, которые еще недавно выглядели на свой возраст, сегодня практически нет признаков старения. Пластические хирурги назвали это явление эрой незаметной красоты (undetectable era) — временем, когда знаменитости поголовно отказываются от ботокса и эстетических операций, улучшая состояние кожи с помощью других средств. На какие хитрости идут звезды, чтобы выглядеть на десять лет моложе, и почему это небезопасно — в материале «Ленты.ру».

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Что случилось с лицом Кристины Агилеры?

Все началось с TikTok-ролика, который Кристина Агилера опубликовала в своем личном аккаунте. На видео певица позирует на камеру, демонстрируя стройную фигуру и моложавое лицо. В комментариях зрители из самых разных стран мира недоумевали, каким образом звезде удается выглядеть намного моложе своих лет, ведь всего два года назад Агилера выглядела на свои 42.

Некоторые предположили, что новая внешность — результат инъекций «Оземпика»: мол, исполнительница похудела, а вслед за этим изменилось и ее лицо. Однако, по-мнению YouTube-блогерши Кати Конасовой, эти доводы ошибочны.

«Все знают про "оземпиковое" лицо — это потеря жировой ткани (и на лице в том числе). А те, кто проходил курс "Оземпика", жалуются на осунувшуюся, очень усталую внешность с резкими чертами», — говорит она.

Другие посчитали, что Агилера сделала пластическую операцию. Однако эту версию опровергли сами врачи. Пластический хирург из Калифорнии доктор Трапати утверждает, что сегодня вместо того, чтобы ложиться под нож, голливудские звезды проходят непрерывные процедуры по уходу за кожей.

Именно эта тенденция получила название «незаметной эпохи красоты». Она предполагает полное отсутствие шрамов, швов и даже временных следов от инъекций на коже.

Как помолодела Линдси Лохан?

В центре внимания из-за внезапно посвежевшей внешности оказалась и 38-летняя Линдси Лохан. В конце прошлого года пользователи сети предположили, что звезда легла под нож ради подтяжки лица, а некоторые пластические хирурги даже приписывали ей операцию стоимостью 300 тысяч долларов.

Однако отец артистки Майкл Лохан опроверг эти утверждения и заявил, что его дочь «никогда не делала никаких операций». Сама Лохан объяснила свое преображение исключительно «хорошим уходом за кожей».

В качестве доказательства она опубликовала в соцсетях селфи с дерматологом Радмилой Лукян, которая получила известность как один из ведущих специалистов по эстетической медицине в Дубае благодаря богатому опыту в области омоложения кожи и антивозрастных процедур. В списке ее клиентов, помимо Лохан, модели Наоми Кэмпбелл, Ева Лонгория и популярная визажистка Худа Каттан.

По словам доктора Трапати, маятник действительно качнулся от привычного «сделанного» образа к более «тонкому омоложению». Однако это не только технические достижения, но и вопрос вкуса: сегодня все больше людей отдают предпочтение эстетике естественности в области красоты.

«Она немного более утонченная и почти не бросается в глаза», — заключил пластический хирург.

Что это за процедуры?

Из расследования Кати Конасовой следует, что это в первую очередь филлеры с полимолочной кислотой в составе, устраняющие внешние дефекты и в то же время стимулирующие выработку коллагена. Второе — биоревитализанты, в которых содержится в восемь раз больше гиалуроновой кислоты, чем в стандартных наполнителях.

Далее — так называемые факторы роста, или экзосомы. Так называют биологически активные белки, которые стимулируют деление клеток и способствуют регенерации тканей и омоложению кожи.

«Раньше мы получали факторы роста из крови наших пациентов, а теперь — из костного мозга, пуповины и даже с помощью биоинженерии. Такие процедуры могут значительно замедлить процесс старения кожи. Это выводит мир эстетической дерматологии на совершенно новый уровень», — объяснил Трапати.

Кроме того, популярностью пользуется семенная жидкость лосося, поклонницами которой являются Дженнифер Энистон и Ким Кардашьян. Считается, что такие инъекции способны уменьшить количество морщин.

«Но все эти процедуры объединяет тот факт, что они имеют индивидуальный эффект. То есть результат никто не гарантирует — кто-то его увидит, а кто-то, увы, нет», — Катя Конасова, YouTube-блогер.

Конасова также подчеркивает, что нет гарантии и на безопасность, поскольку некоторые препараты до сих пор не прошли клинических испытаний.

«Ключевой момент этой "незаметной эры": а не придется ли ради этого естественного сияния и здоровой кожи жертвовать здоровьем в будущем?» — задается вопросом блогерша.

Откуда взялся тренд на «незаметную красоту»?

Из-за высокой стоимости хирургических услуг «искусственная» красота долгое время считалась символом статуса. Сегодня же пластическая хирургия и косметология стали доступными гораздо более широкой аудитории и потому потеряли свою привлекательность для элиты. Издание Dazed пишет, что поп-культура отразила эту тенденцию быстрым скачком от «показного богатства и сделанной внешности Ким Кардашьян к эстетике "чистой девушки" с минималистичным образом жизни».

Однако, по мнению психологов, даже у этого на первый взгляд положительного тренда есть подводные камни.

«Появляется когнитивный диссонанс. В эпоху феминизма пластика позиционируется как личный выбор, якобы наделяющий силой. Однако не стоит забывать, что на самом деле за следование каноническим идеалам красоты можно получить вполне реальные награды», — объясняет психотерапевт Эйли Джоли.

153,6 % составляет разрыв в оплате труда между инфлюэнсерами в возрасте от 18 до 30 лет и от 30 до 45 лет.

По мнению специалистки, «эра незаметной красоты» в очередной раз возвещает о том, что внешний вид все еще в приоритете. Теперь многие зрелые женщины могут вернуть себе утраченную красоту, чтобы продлить карьеру, тем самым отодвигая на второй план ценность своей мудрости и жизненного опыта.