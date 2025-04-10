Blugirl представили новую коллекцию сезона весна-лето 2025

В новой коллекции Blugirl сезона весна-лето 2025 команда решила доказать, что их линейка — это больше, чем просто одежда. Это история о той самой девушке Блюгёрл, которая живёт в повестке, но при этом ценит свою индивидуальность. В конце концов, женственность — это сила, которая никогда не выйдет из моды.

© Mainstyle

Нежное настроение отразилось в палитре линейки: белый, бежевый, небесной голубой и пудровый розовый. Но вместе с этим доминирует изысканный чёрный, а также глубокий зелёный — небольшое напоминание о том, что внутри каждой девушки скрыта огромная сила. Особую роль в этой истории играет роза — символ итальянского бренда Blugirl. Воплощение этого цветка варьируется от строгой графики до романтичных лепестков. Роза распускается на тканях в виде вышивок, аппликаций и филигранных вырезов. Настоящая весна!

Отдельное внимание заслуживает выбор тканей: тонкий шёлк, натуральный лён, мягкий хлопок и фактурная джинсовая ткань. Взяли себе на заметку свободные юбки, струящиеся платья с открытыми плечами и вырезами в форме сердечек - все это создано для лёгкости и свободы, а также деловой костюм в тандеме с шёлковыми, украшенными кристаллами рубашками. И помни: настроение своей весны задаешь ты сама!