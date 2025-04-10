Гайд по цветным колготкам: какие выбрать и с чем надеть

Весной хочется добавить как можно больше яркости в свой гардероб. Один из самых простых, бюджетных и эффектных способов — цветные колготки. Но важно знать секреты, чтобы не подчеркнуть проблемные зоны и не уйти в инфантилизм. Стилист Нонна Данильченко поделилась советами для идеальных образов.

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Какие цвета актуальны

При покупке колготок немаловажно правильно подобрать цвет. Лучше выбирать насыщенные и глубокие оттенки, например: бордовый, коричневый и темно-синий.

«Популярны и пастельные тона, такие как нежно-розовый, голубой, мятный и цвет сливочного масла. А также хочу отметить салатный — один из ярких и красивейших цветов сезона, который прекрасно сочетается с коричневым или мокко. И конечно же, не забывайте о классических черном, белом и о сером — они всегда актуальны и легко комбинируются с другими цветами», — отмечает стилист.

Как гармонично вписать колготки в образ

Цветные колготки сделают ваш аутфит интересным, помогут добавить яркие акценты и подчеркнуть индивидуальность. Но важно учитывать несколько ключевых моментов.

«В первую очередь, убедитесь, что цвет колготок сочетается с остальными элементами вашего наряда. Вы можете подобрать контрастное сочетание цветов, или же, напротив, собрать монохромный образ. А чтобы не перегружать наряд и не нарушать пропорции фигуры, выбирайте колготки в тон обуви или юбки. Например, бордовые колготки поддержите бордовыми туфлями в тон. Самое главное — не бойтесь экспериментировать», — советует эксперт.

Плотность колготок: какие выбрать?

Лучше рассматривать более плотные варианты, от 80 ден.

«В первую очередь, они согреют в холодное время года. А с эстетической точки зрения, плотные колготки лучше передают оттенок, делая его более глубоким и выразительным. Полупрозрачные колготки могут выглядеть блекло и несуразно», — поясняет стилист.

Как сделать ноги визуально привлекательнее

Соблюдайте эти правила, чтобы ваши ножки выглядели элегантно и привлекательно.

Выбирайте матовые колготки. Особенно выигрышно смотрятся глубокие оттенки, например, шоколадный или бордовый. Отдавайте предпочтение плотным колготкам, они скрывают недостатки кожи и создают ровный тон. Если вы хотите визуально удлинить ноги, подбирайте обувь в тон или близко к цвету колготок. Это создаст эффект «одной линии» и сделает ноги длиннее. Сочетайте колготки с юбками А-силуэта — они подчеркивают талию и создают красивую линию ног. И конечно, будьте уверенны в себе! Когда вы чувствуете себя комфортно в своем наряде, это безусловно отражается на вашем внешнем виде.

Как не выглядеть инфантильно в цветных колготках

Многие боятся носить цветные колготки из-за ассоциаций с детской одеждой. Чтобы не выглядеть инфантильно в цветных колготках, разбавьте их более строгими элементами гардероба: классическими юбками или брюками и обувью на каблуке. Избегайте слишком ярких принтов.

А если выбирать спокойные оттенки и сочетать их с классическими вещами, то цветные колготки будут уместны и в деловом образе.

«Например, темно-синие или бордовые колготки отлично подойдут к серому или черному костюму», — отмечает эксперт.

Лайфхаки по стилизации и выбору колготок

Нонна Данильченко поделилась полезными лайфхаками: