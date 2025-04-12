Стилист назвал лучшую верхнюю одежду на межсезонье

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучшую верхнюю одежду на межсезонье. Об он написал в Telegram-канале.

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«Угадайте самый популярный предмет гардероба в межсезонье! Конечно это тренч! Собрал для вас самые оригинальные дизайны среди российских марок», — написал Рогов.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

До этого Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер брендов Prada и Miu Miu Миучча Прада.