Секретные бьюти-приемы для тех, у кого всегда усталый вид

Темные круги под глазами, тусклая кожа, потухший взгляд с утра — знакомо? Даже при хорошем уходе на лице могут проявляться следы усталости — из-за стресса, экологии, привычек или особенностей анатомии. Но есть профессиональные приемы, которые помогут быстро вернуть лицу свежесть и выглядеть так, будто вы только что вернулись из отпуска. «‎Рамблер» поделится лайфхаками.

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Почему вы выглядите уставшей, даже когда не устали

Потеря тонуса кожи, замедленный лимфоток, недостаток кислорода, сухость и снижение тургора — все это делает лицо визуально «уставшим». Отдельно стоит сказать о нарушениях микроциркуляции: капилляры становятся хрупкими, появляются синяки, сероватый или землистый тон кожи. Даже если вы здоровы, но испытываете хронический стресс, кожа это покажет.

Восемь способов вернуть лицу свежий вид

1. Увлажнение — на первом месте

Если кожа выглядет уставшей, скорее всего, она обезвожена. Сыворотка с гиалуроновой кислотой, тканевая маска с пептидами, крем с ниацинамидом или церамидами — минимум, который должен быть у каждой женщины. И не забывайте про SPF: солнечные лучи усиливают тусклость и ускоряют старение.

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2. Ледяной массаж утром

Используйте специальные массажные роллеры или ложки из холодильника. Это простое действие уменьшает отечность, сужает поры, улучшает микроциркуляцию. Для большего эффекта замораживайте не просто воду, а отвар ромашки или зеленого чая.

Техника выполнения:

Нанесите увлажняющую сыворотку. Двигайтесь от центра лба к вискам, от носа к скулам, от подбородка к ушам. Не надавливайте — движения должны быть лёгкими и скользящими.

3. Умный консилер вместо тяжелого тона

Многие делают ошибку, маскируя усталость толстым слоем тонального крема. Лучше использовать легкий увлажняющий BB-крем и направленный консилер: персиковый — против синих кругов, желтоватый — против фиолетовых. Наносите его только во внутренний угол и слегка вытягивайте к скуле — не закрашивайте всю зону под глазами.

4. Подчеркивание стратегических точек

Секрет «‎живого» макияжа таится в грамотной расстановке акцентов. Немного жидкого хайлайтера на спинку носа, галочку над губой и поверх скулы — и кожа сразу станет выглядит свежее. Но избегайте блеска под глазами и в зоне морщинок — он подчеркивает усталость.

5. Капля румян

Не забывайте о румянах. Кремовые текстуры цвета «‎розы после мороза«» визуально «поднимают» лицо и возвращают ему здоровый румянец. Наносите их не на яблочки щек, а чуть выше — на выступающую часть скулы, растушевывая к вискам.

6. Макияж глаз без утяжеления

Слишком темные тени и четкие стрелки — не ваш союзник. Лучше выбрать мягкие коричнево-бежевые тени, слегка затемнить внешний угол и растушевать вверх. Используйте коричневый или графитовый карандаш по верхней слизистой века — это визуально сделает ресницы гуще, в взгляд выразительнее, не перегружая его.

7. Брови и ресницы

Правильно оформленные брови способны буквально «подтянуть» лицо. Избегайте агрессивных изгибов и темных оттенков. Выбирайте мягкую пудровую технику и легкую укладку гелем. А если ресницы прямые или редкие — завейте их щипцами и добавьте немного удлиняющей туши с эффектом разделения.

8. Макияж губ

Уставший образ часто «спасает» правильно подобранная помада. Избегайте сухих матовых текстур и темных оттенков. Лучше выбрать увлажняющий тинт, бальзам или кремовую помаду цвета натуральных губ. И главное — забудьте о четком контуре. Легкая небрежность в нанесении придаст образу мягкость и естественность.

Хочется всегда выглядеть бодро вне зависимости от количества часов сна и образа жизни? Просто внедрите пару из перечисленных приемов в ежедневную рутину, и отражение в зеркале скажет вам «спасибо».

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