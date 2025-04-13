Какие бьюти-процедуры выбирают звезды и как ухаживать за собой весной

Звезды обращаются к косметологам, чтобы поддержать свою молодость и красоту. Притом многие выбирают весьма необычные процедуры. Вместе с косметологом Екатериной Бобровой узнаем, к каким мерам прибегают артисты и как стоит ухаживать за собой в преддверии лета.

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Понемногу наступает время повышенного ультрафиолетового из лучения. Поэтому в первую очередь в уходе за собой стоит применять антиоксиданты, витамин С. Последний стоит применять утром и вечером. А вот ретинолы (форма витамина А) из своей косметички летом нужно будет убрать до осени. Также к лету, если кожа внешне сухая, нужно заняться увлажнением. Для этого подойдет процедура биоревитализации (внутрикожное введение гиалуроновой кислоты. — «ВМ»). Причем такая техника существует и для губ. Важно понимать, что в летнее время аппаратные процедуры уходят на второй план. Любые техники, связанные с малейшими повреждениями кожи, стоит отложить до осени. Единственное, что можно оставить из аппаратных процедур — SMAS-лифтинг (безоперационная процедура подтяжки. — «ВМ»), потому что там идет влияние исключительно на глубокие ткани и никак не затрагиваем поверхность.

Чехова и Басков: в гости к Дуремару

Телеведущая Анфиса Чехова и певец Николай Басков предпочитают... пиявок. Артисты считают, что гирудотерапия (лечение пиявками) позволяет омолодиться. Басков, например, заменил ботокс пиявками.

«Я против ботокса. Разговаривал с профессором, работающим в этой сфере, и он сказал, что если люди думают о сохранении своих сосудов после 50 лет, то должны учесть: ботокс воздействует на сосуды, — отметил певец. — Пиявки — шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь».

Тодоренко: массаж для стойких

Телеведущая Регина Тодоренко избегает скульптурирования лица с помощью пластики и ботокса. Для сохранения молодости она ходит на буккальный массаж — оригинальная методика интенсивной мануальной стимуляции области щек, губ и носогубных складок.

«Терплю ради красоты! А вы тоже любите буккальный массаж? Мой любимый — через рот», — написала в соцсетях Тодоренко.

Боня: в огне не горит

Телеведущая Виктория Боня не раз пугала поклонников в соцсетях своими экстремальными процедурами красоты. Среди них, например, был случай, когда звезду... подожгли! Оказалось, что это особая техника массажа: на человека кладут толстый слой полотенец. После же происходит поджог. Боня уверена, что такой массаж идет ей на пользу, как и кровопускание по «особой древней технике». Последнее, кстати, по словам Виктории, «омолаживает кровь, органы, насыщает кислородом, понижает давление».

Салтыкова и Бузова: холод не страшен

Певицы Ирина Салтыкова и Ольга Бузова ради молодости идут на отчаянные меры. Звезды ходят в криосауну — заморозку тела азотом на две-три минуты при температуре минус 180 градусов. Такая процедура благотворно влияет на кожу, но делать ее можно только после консультации с врачом и в специализированной клинике.

Погребняк: татуаж макияжа

Блогер Мария Погребняк несколько лет назад открыла для себя процедуру, благодаря которой можно на год отказаться от тонального средства.

«Специальным оборудованием в верхние слои эпидермиса вносится уникальный состав со светоотражающими частичками красящего вещества с гиалуроновой кислотой», — объяснила Погребняк.

Однако большинство косметологов категорически против такой процедуры. Это — несертифицированная техника, малоизученная. Всегда ровный тон не позволяет вовремя заметить, что с организмом что-то не так, ведь любые проблемы со здоровьем проявляются у человека на лице в виде синяков, сыпи и так далее.

Популярные услуги: стоит ли оно того?

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Чтобы сохранить здоровье и красоту, важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Натальи Рябиновой самые эффективные ингредиенты, которые защитят кожу от влияния солнца, а также помогут ей оставаться увлажненной и упругой.