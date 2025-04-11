Откровенное бикини: 59-летняя Элизабет Херли вновь удивила всех

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенных кадрах в бикини светло-коричневого цвета, украшенном золотистыми тонкими цепями на талии и груди. Знаменитость бегала по пляжу с распущенными волосами и в солнцезащитных очках, демонстрируя на камеру стройное тело.

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Поклонники оценили моложавую внешность актрисы в комментариях под постом.

«Она вампир? Ее кто-нибудь проверял?», «Красотка», «Выглядишь очень молодо», «Сводишь с ума», «Самая шикарная женщина на свете», — высказывались они.

В марте Элизабет Херли поделилась откровенным снимком времен своей молодости.