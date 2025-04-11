Певица Нюша пришла на премию в прозрачной юбке

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя исполнительница посетила музыкальную премию «Жара Music Awards». Для мероприятия она выбрала черный корсет с лентами, который завязала в виде бантов на плечах. Также звезда надела прозрачную кружевную макси-юбку в тон, трусы с завышенной талией и босоножки на массивной платформе и каблуках.

Артистка уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в коричневых тонах.

В марте Нюша ответила на обвинения в пластике и использовании фотошопа.