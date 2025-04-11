Высокие кроссовки: старый новый тренд родом из 90-х

Высокие кроссовки снова в центре внимания. Эти дерзкие, немного бунтарские модели, напоминающие культовые баскетбольные силуэты из 90-х, отлично вписываются в весенний гардероб. Они удобны, универсальны и дают свободу экспериментировать. Главное — правильно их стилизовать. Узнали у стилиста Маши Ведерниковой, как это делать.

С широкими джинсами — для расслабленного городского образа

Если в 90-х высокие кроссовки носили с узкими брюками (да еще и закатанными), то сейчас правила изменились.

«Выбирайте широкие джинсы или модели с прямым кроем — так создается эффект легкой небрежности и баланс между объемами. Идеально смотрятся джинсы с завышенной талией, слегка прикрывающие верх кроссовок, или с подвернутыми краями, если хочется подчеркнуть обувь», — предлагает эксперт.

Юбки длины мини в сочетании с высокими кроссовками — ультрамодный вариант для весны. Добавьте сюда высокие носки или гольфы — это подчеркнет спортивную эстетику. Верх может быть любым: от приталенного топа до объемного худи. Такой образ идеально подходит для теплых дней и выглядит одновременно игриво и динамично.

С оверсайз-костюмом — смелая интерпретация классики

Если вам нравится играть на контрастах, попробуйте сочетать высокие кроссовки с брючным костюмом свободного кроя. Это может быть однотонный костюм в пастельных оттенках или в клетку — или же классика насыщенных или темных цветов.

«Важно, чтобы брюки были немного укороченными или слегка расклешенными — тогда кроссовки будут видны и станут ключевой деталью образа — несколько хулиганского, но очень интересного», — советует стилист.

С платьем — неожиданный, но стильный дуэт

Платья и высокие кроссовки — сочетание, которое разрушает шаблоны. Легкие струящиеся платья в романтическом стиле или минималистичные трикотажные модели отлично смотрятся в паре с грубоватой спортивной обувью. Такой прием работает по принципу «спорт плюс женственность» — эффектно, свежо и очень актуально.

С шортами и блейзером — альтернатива привычным кедам

Высокие кроссовки хорошо дружат с джинсовыми или шортами бермудами. Дополните образ объемным пиджаком, базовой футболкой и небольшой сумкой через плечо. Это стильное сочетание подойдет как для прогулок, так и для непринужденных встреч в городе.