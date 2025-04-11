Главные тренды в женской обуви на весну-лето 2025 года

Модная женская обувь на весну-лето 2025 года: главные тренды, что выбрать и с чем сочетать
Летом 2025 года в моду возвращаются яркие удлиненные ретрокроссовки с полосками, балетки и мокасины. Какие еще модели будут в тренде в предстоящем сезоне и как подобрать модную обувь, чтобы в ней было удобно и комфортно, — в материале «Ленты.ру».
Общие тренды летней обуви в 2025 году
«Обувные тренды стирают границы между дневным и вечерним выходом.Классические лодочки с обильным декором могут дополнить утренний образ, а простые босоножки с тонкими ремешками — стать идеальным выбором для вечера, если наряд самодостаточен и не требует акцента на обуви», — рассказала «Ленте.ру» персональный стилист, имиджмейкер Мария Буйнецкая.
Модные цвета
- Нейтральные: белый, черный, молочный, бежевый, карамельный.
- Яркие: красный, винный, изумрудный, синий.
- Пастельные: цвет сливочного масла, розовый, мятный, лавандовый, пудрово-розовый.
- Металлик: золото и серебро — беспроигрышный вариант для вечерних образов, но могут отлично смотреться и в повседневных моделях, например, босоножках.
Коричневый Mocha Mousse («мокка мусс») — главный цвет 2025 года, поэтому вся обувь в коричневом цвете в новом сезоне будет в тренде. Этот оттенок легко сочетается с другими цветами.
Принты, фактуры и декор
- Анималистичные принты не сдают своих позиций. Весной и летом стоит обратить внимание на принты под зебру, корову или змею, отметила стилист.
- Фактуры: замша, атлас, текстуры под рептилию, ворс пони и плетеная кожа. При этом обувь из замши можно покупать не только в коричневом цвете, но и в ярких или пастельных оттенках.
- Декор: заклепки, люверсы, шипы, цепочки, кристаллы, вышивка и объемные 3D цветы — все эти детали будут модным дополнением к вашей обуви.
Повседневная обувь на лето
Прозрачные сандалии и босоножки
Тренд на прозрачность дошел и до обуви. В сезоне весна-лето будут популярны сандалии и босоножки из сетки и прозрачного пластика.
Такие модели идеально подойдут к шифоновым платьям-миди, льняным комбинезонам, кюлотам (широким укороченным брюкам с высокой талией) и оверсайз-рубашкам.
Сандалии на плоском ходу
В тренде будут:
- античные сандалии с множеством ремешков;
- минималистичные сандалии с тонкими ремешками;
- сандалии со шнуровкой, оплетающей ногу. Шнуровка при этом может быть выполнена как из кожи, так и шелковой ленты.
Носить эти модели можно с сарафанами и летними платьями, шортами и рубашками, а также юбками с вышивкой и декором. ⠀
Биркенштоки
Изначально созданные как ортопедическая обувь, сандалии-биркенштоки стали одним из самых популярных модных трендов. Обувь даже привлекла внимание звезд: модели Кендалл Дженнер, актрис Гвинет Пэлтроу и Кэти Холмс.
Классические модели в черном и коричневом цвете достаточно универсальны и подходят практически под любой образ.
Биркенштоки можно сочетать с:
- комбинезонами;
- джинсами;
- свободными юбками мини и миди;
- кюлотами;
- шортами;
- летними платьями и сарафанами, например, в стиле бохо.
А вот с деловыми костюмами и коктейльными платьями биркенштоки носить не стоит.
Мюли без каблука
Мюли — очень популярный вид летней обуви без задника. Они могут быть как с каблуком, так и на плоской подошве. Последний вариант отлично подойдет на каждый день.
Носить такие модели можно как с джинсами и бомберами, так и с кюлотами, юбками-плиссе, атласными или льняными комбинезонами и платьями в стиле бохо.
Мокасины
Они же топсайдеры.
«Еще один тренд весенне-летнего сезона 2025 — мокасины. Они могут быть как замшевыми или кожаными, так и сделанными из текстиля», — Мария Буйнецкая, стилист.
Лучше выбирать лаконичные мокасины без дополнительного декора. В тренде белые модели из гладкой кожи.
С чем носить:
- с джинсовыми шортами, джинсами, куртками;
- с летящими брюками и топом;
- с мини-юбками и носками.
Балетки
Балетки были одним из самых популярных трендов в обуви в 2024 году и продолжают пользоваться популярностью весной 2025-го. Они уже успели стать неотъемлемой частью гардероба модели Кайи Гербер и актрис Зендаи и Дженнифер Лоуренс.
Классические балетки черного цвета сочетаются практически с любыми вещами. Кроме того, трендом этого сезона, несомненно, можно назвать атласные балетки в пастельных цветах, напоминающие пуанты, — такая модель обуви тоже довольно универсальна. Носить их можно с джинсами, платьями, шортами и блузками, а также с широкими льняными брюками.
При выборе обуви обращайте внимание на мыс. Он может быть круглым, квадратным или заостренным. Например, балетки с заостренным носом вполне могут заменить классические лодочки, а с круглым — будут идеально подходить для прогулки, отметила Мария Буйнецкая.
Туфли Мэри Джейн
Туфли Мэри Джейн — это модель с небольшим устойчивым каблуком и округлым носом. Обязательный и самый узнаваемый элемент такой обуви — ремешки-перемычки, пересекающие подъем стопы.
Туфли могут выглядеть немного грубовато за счет толстых ремешков, поэтому их нужно балансировать женственными вещами. Например, надеть такую обувь можно с платьем А-силуэта, плиссированной юбкой или твидовым костюмом. Кроме того, она будут отлично сочетаться с джинсами и объемным кардиганом.
Туфли на танкетке
Туфли на танкетке вернулись в моду еще в 2024 году, и в 2025-м стали только популярнее. Это настоящая находка для тех, кто не готов выбирать между стилем и удобством.
В отличие от каблука, танкетка равномерно распределяет вес, обеспечивая устойчивость, поэтому в такой обуви ходить гораздо удобнее. Кроме того, такая модель визуально вытягивает силуэт.
С чем носить:
- с юбкой-карандашом и блузой;
- с платьем-футляром;
- с костюмом с укороченными брюками;
- с узкими джинсами карго (со множеством карманов) или мешковатыми багги с заниженной талией.
Шлепанцы с перемычкой
«Шлепанцы не сдают своих позиций и очень облегчают образ за счет того, что их, по сути, не видно. Кожаные модели могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве», — Мария Буйнецкая стилист.
С чем носить:
- в контраст с закрытой одеждой, например, платьем-пиджаком;
- с костюмом из шорт и топа.
- с сарафаном или летним платьем.
Кроссовки и кеды
В 2025 году в тренде смесь стилей 1990-х и 2000-х — узкие модели и яркие цвета. Так, самыми топовыми моделями предстоящего лета можно считать:
- Nike Cortez;
- Puma Speedcat;
- Adidas Tokyo;
- Adidas Samba.
Стилист Мария Буйнецкая рекомендует сочетать эти модели с:
- платьями-футболками и носками;
- велосипедками и оверсайз-пиджаками или оверсайз-футболками;
- юбками-миди и майками.
Вечерняя обувь на лето
Мюли на каблуке
Если мюли без каблука подходят больше для повседневного стиля, то модели на каблуке можно надевать на выход. В моде — атласные мюли, на танкетке, с бахромой или на фигурном каблуке, например, в виде флакончика духов, как у Versace. Кроме того, в тренде все также прозрачные модели и анималистичный принт.
По мнению стилиста, такая обувь отлично сочетается с:
- платьями в пол из атласа или шелка;
- блестящими комбинезонами;
- шортами и шелковым пиджаком.
Лодочки
Туфли-лодочки никогда не выходят из моды. Они красиво смотрятся на ноге, их можно комбинировать с разными образами.
«Главный тренд — атласные и лаковые модели. Они также могут быть дополнены декором: вышивкой, стразами или цветами», — Мария Буйнецка.
С чем носить:
- с платьями в бельевом стиле;
- с джинсами с пайетками;
- с шелковыми макси-платьями.
Босоножки с Т-образной перемычкой
Одна из самых популярных моделей сезона весна-лето 2025 года. Такая обувь выглядит достаточно утонченно и элегантно. Помимо кожаных босоножек, в тренде будут также модели из замши, бархата и даже денима.
Такие босоножки визуально удлиняют ногу за счет перемычки и прекрасно смотрятся в золотых и серебряных оттенках, отметила стилист.
С чем носить:
- с платьями с разрезом;
- с брюками со стрелками;
- с платьями в бельевом стиле.
Туфли peep-toe
Peep-toe — это туфли с небольшим вырезом на носке, открывающим лишь кончики пальцев. Если раньше такие модели были в основном с массивной платформой, крупным вырезом и лакированной отделкой, то теперь они стали более элегантными.
Эксперты мира моды утверждают, что теперь такие туфли можно носить и без педикюра, ведь основной акцент делается на силуэте обуви, а не на ногтях.
С чем носить:
- с пышными юбками;
- с облегающими мини-платьями;
- с шелковыми платьями и юбками длины миди;
- с костюмами с укороченным жакетом.
Слингбэки
Слингбэки — это обувь на низком каблуке с ремешком на пятке. Они напоминают классические мюли, но с более устойчивым каблуком. Такие модели остаются актуальными уже не первый год, так как вписываются практически в любой образ. Кроме того, качественные слингбэки в лаконичном дизайне прослужат вам не один год.
Такая обувь может быть как с круглым, так и с острым мысом — последний вариант визуально вытягивает силуэт. Каблук тоже может быть представлен в разных вариациях — от классических шпилек и крошечного kitten-heel до широкого устойчивого каблука.
Классические слингбэки обычно черного цвета и сделаны из кожи. Их можно носить как на выход, так и в качестве повседневной обуви, например, в офис.
Для вечернего выхода слингбэки можно надеть с легким платьем с рюшами. Кроме того, такая обувь хорошо будет смотреться с шелковой юбкой и рубашкой или элегантной блузой. Дополнить образ можно акцентными украшениями и сумкой на цепочке.
Помните о гармонии в образе: если ваш выбор пал на одежду насыщенных цветов, обувь должна быть более сдержанной и лаконичной. И наоборот, когда наряд спокойный и неброский, можно позволить себе обувь с интересными деталями или выразительным каблуком.
Как выбрать удобную обувь на лето
Когда вы выбираете обувь, важно учитывать не только внешний вид, но и анатомические особенности стопы. Рекомендации по подбору обуви на лето в разговоре с «Лентой.ру» дала стилист Юлия Иванова.
- Измеряйте стопу в сантиметрах. Размерные сетки у разных брендов отличаются, поэтому всегда сверяйтесь по длине стопы.
- Обращайте внимание на носок обуви. Если он узкий и острый, лучше выбирать обувь на полразмера или размер больше, чтобы избежать давления на пальцы. Смотрите на полноту стопы. Некоторые бренды выпускают модели с разной шириной колодки. Если стопа широкая, также стоит выбирать размер с запасом, иначе обувь будет натирать.
- Обращайте внимание на пятку и свод стопы. Если у вас высокий подъем, выбирайте модели с регулируемыми ремешками или эластичными вставками.
- Выбирайте качественные материалы. Натуральная кожа и текстиль адаптируются к анатомическим особенностям ноги, тогда как синтетика может быть жесткой и приводить к натираниям и мозолям.
- Не покупайте обувь впритык. В жару нога может немного отекать, поэтому старайтесь приобретать модели с 0,5 сантиметра запаса.