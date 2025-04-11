Главные тренды в женской обуви на весну-лето 2025 года

Летом 2025 года в моду возвращаются яркие удлиненные ретрокроссовки с полосками, балетки и мокасины. Какие еще модели будут в тренде в предстоящем сезоне и как подобрать модную обувь, чтобы в ней было удобно и комфортно, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Общие тренды летней обуви в 2025 году

«Обувные тренды стирают границы между дневным и вечерним выходом.Классические лодочки с обильным декором могут дополнить утренний образ, а простые босоножки с тонкими ремешками — стать идеальным выбором для вечера, если наряд самодостаточен и не требует акцента на обуви», — рассказала «Ленте.ру» персональный стилист, имиджмейкер Мария Буйнецкая.

Модные цвета

Нейтральные: белый, черный, молочный, бежевый, карамельный.

белый, черный, молочный, бежевый, карамельный. Яркие: красный, винный, изумрудный, синий.

красный, винный, изумрудный, синий. Пастельные: цвет сливочного масла, розовый, мятный, лавандовый, пудрово-розовый.

цвет сливочного масла, розовый, мятный, лавандовый, пудрово-розовый. Металлик: золото и серебро — беспроигрышный вариант для вечерних образов, но могут отлично смотреться и в повседневных моделях, например, босоножках.

Коричневый Mocha Mousse («мокка мусс») — главный цвет 2025 года, поэтому вся обувь в коричневом цвете в новом сезоне будет в тренде. Этот оттенок легко сочетается с другими цветами.

Принты, фактуры и декор

Анималистичные принты не сдают своих позиций. Весной и летом стоит обратить внимание на принты под зебру, корову или змею, отметила стилист.

Весной и летом стоит обратить внимание на принты под зебру, корову или змею, отметила стилист. Фактуры: замша, атлас, текстуры под рептилию, ворс пони и плетеная кожа. При этом обувь из замши можно покупать не только в коричневом цвете, но и в ярких или пастельных оттенках.

замша, атлас, текстуры под рептилию, ворс пони и плетеная кожа. При этом обувь из замши можно покупать не только в коричневом цвете, но и в ярких или пастельных оттенках. Декор: заклепки, люверсы, шипы, цепочки, кристаллы, вышивка и объемные 3D цветы — все эти детали будут модным дополнением к вашей обуви.

Повседневная обувь на лето

Прозрачные сандалии и босоножки

Тренд на прозрачность дошел и до обуви. В сезоне весна-лето будут популярны сандалии и босоножки из сетки и прозрачного пластика.

Такие модели идеально подойдут к шифоновым платьям-миди, льняным комбинезонам, кюлотам (широким укороченным брюкам с высокой талией) и оверсайз-рубашкам.

Сандалии на плоском ходу

В тренде будут:

античные сандалии с множеством ремешков;

минималистичные сандалии с тонкими ремешками;

сандалии со шнуровкой, оплетающей ногу. Шнуровка при этом может быть выполнена как из кожи, так и шелковой ленты.

Носить эти модели можно с сарафанами и летними платьями, шортами и рубашками, а также юбками с вышивкой и декором. ⠀

Биркенштоки

Изначально созданные как ортопедическая обувь, сандалии-биркенштоки стали одним из самых популярных модных трендов. Обувь даже привлекла внимание звезд: модели Кендалл Дженнер, актрис Гвинет Пэлтроу и Кэти Холмс.

Классические модели в черном и коричневом цвете достаточно универсальны и подходят практически под любой образ.

Биркенштоки можно сочетать с:

комбинезонами;

джинсами;

свободными юбками мини и миди;

кюлотами;

шортами;

летними платьями и сарафанами, например, в стиле бохо.

А вот с деловыми костюмами и коктейльными платьями биркенштоки носить не стоит.

Мюли без каблука

Мюли — очень популярный вид летней обуви без задника. Они могут быть как с каблуком, так и на плоской подошве. Последний вариант отлично подойдет на каждый день.

Носить такие модели можно как с джинсами и бомберами, так и с кюлотами, юбками-плиссе, атласными или льняными комбинезонами и платьями в стиле бохо.

Мокасины

Они же топсайдеры.

«Еще один тренд весенне-летнего сезона 2025 — мокасины. Они могут быть как замшевыми или кожаными, так и сделанными из текстиля», — Мария Буйнецкая, стилист.

Лучше выбирать лаконичные мокасины без дополнительного декора. В тренде белые модели из гладкой кожи.

С чем носить:

с джинсовыми шортами, джинсами, куртками;

с летящими брюками и топом;

с мини-юбками и носками.

Балетки

Балетки были одним из самых популярных трендов в обуви в 2024 году и продолжают пользоваться популярностью весной 2025-го. Они уже успели стать неотъемлемой частью гардероба модели Кайи Гербер и актрис Зендаи и Дженнифер Лоуренс.

Классические балетки черного цвета сочетаются практически с любыми вещами. Кроме того, трендом этого сезона, несомненно, можно назвать атласные балетки в пастельных цветах, напоминающие пуанты, — такая модель обуви тоже довольно универсальна. Носить их можно с джинсами, платьями, шортами и блузками, а также с широкими льняными брюками.

При выборе обуви обращайте внимание на мыс. Он может быть круглым, квадратным или заостренным. Например, балетки с заостренным носом вполне могут заменить классические лодочки, а с круглым — будут идеально подходить для прогулки, отметила Мария Буйнецкая.

Туфли Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн — это модель с небольшим устойчивым каблуком и округлым носом. Обязательный и самый узнаваемый элемент такой обуви — ремешки-перемычки, пересекающие подъем стопы.

Туфли могут выглядеть немного грубовато за счет толстых ремешков, поэтому их нужно балансировать женственными вещами. Например, надеть такую обувь можно с платьем А-силуэта, плиссированной юбкой или твидовым костюмом. Кроме того, она будут отлично сочетаться с джинсами и объемным кардиганом.

Туфли на танкетке

Туфли на танкетке вернулись в моду еще в 2024 году, и в 2025-м стали только популярнее. Это настоящая находка для тех, кто не готов выбирать между стилем и удобством.

В отличие от каблука, танкетка равномерно распределяет вес, обеспечивая устойчивость, поэтому в такой обуви ходить гораздо удобнее. Кроме того, такая модель визуально вытягивает силуэт.

С чем носить:

с юбкой-карандашом и блузой;

с платьем-футляром;

с костюмом с укороченными брюками;

с узкими джинсами карго (со множеством карманов) или мешковатыми багги с заниженной талией.

Шлепанцы с перемычкой

«Шлепанцы не сдают своих позиций и очень облегчают образ за счет того, что их, по сути, не видно. Кожаные модели могут быть как на каблуке, так и на плоской подошве», — Мария Буйнецкая стилист.

С чем носить:

в контраст с закрытой одеждой, например, платьем-пиджаком;

с костюмом из шорт и топа.

с сарафаном или летним платьем.

Кроссовки и кеды

В 2025 году в тренде смесь стилей 1990-х и 2000-х — узкие модели и яркие цвета. Так, самыми топовыми моделями предстоящего лета можно считать:

Nike Cortez;

Puma Speedcat;

Adidas Tokyo;

Adidas Samba.

Стилист Мария Буйнецкая рекомендует сочетать эти модели с:

платьями-футболками и носками;

велосипедками и оверсайз-пиджаками или оверсайз-футболками;

юбками-миди и майками.

Вечерняя обувь на лето

Мюли на каблуке

Если мюли без каблука подходят больше для повседневного стиля, то модели на каблуке можно надевать на выход. В моде — атласные мюли, на танкетке, с бахромой или на фигурном каблуке, например, в виде флакончика духов, как у Versace. Кроме того, в тренде все также прозрачные модели и анималистичный принт.

По мнению стилиста, такая обувь отлично сочетается с:

платьями в пол из атласа или шелка;

блестящими комбинезонами;

шортами и шелковым пиджаком.

Лодочки

Туфли-лодочки никогда не выходят из моды. Они красиво смотрятся на ноге, их можно комбинировать с разными образами.

«Главный тренд — атласные и лаковые модели. Они также могут быть дополнены декором: вышивкой, стразами или цветами», — Мария Буйнецка.

С чем носить:

с платьями в бельевом стиле;

с джинсами с пайетками;

с шелковыми макси-платьями.

Босоножки с Т-образной перемычкой

Одна из самых популярных моделей сезона весна-лето 2025 года. Такая обувь выглядит достаточно утонченно и элегантно. Помимо кожаных босоножек, в тренде будут также модели из замши, бархата и даже денима.

Такие босоножки визуально удлиняют ногу за счет перемычки и прекрасно смотрятся в золотых и серебряных оттенках, отметила стилист.

С чем носить:

с платьями с разрезом;

с брюками со стрелками;

с платьями в бельевом стиле.

Туфли peep-toe

Peep-toe — это туфли с небольшим вырезом на носке, открывающим лишь кончики пальцев. Если раньше такие модели были в основном с массивной платформой, крупным вырезом и лакированной отделкой, то теперь они стали более элегантными.

Эксперты мира моды утверждают, что теперь такие туфли можно носить и без педикюра, ведь основной акцент делается на силуэте обуви, а не на ногтях.

С чем носить:

с пышными юбками;

с облегающими мини-платьями;

с шелковыми платьями и юбками длины миди;

с костюмами с укороченным жакетом.

Слингбэки

Слингбэки — это обувь на низком каблуке с ремешком на пятке. Они напоминают классические мюли, но с более устойчивым каблуком. Такие модели остаются актуальными уже не первый год, так как вписываются практически в любой образ. Кроме того, качественные слингбэки в лаконичном дизайне прослужат вам не один год.

Такая обувь может быть как с круглым, так и с острым мысом — последний вариант визуально вытягивает силуэт. Каблук тоже может быть представлен в разных вариациях — от классических шпилек и крошечного kitten-heel до широкого устойчивого каблука.

Классические слингбэки обычно черного цвета и сделаны из кожи. Их можно носить как на выход, так и в качестве повседневной обуви, например, в офис.

Для вечернего выхода слингбэки можно надеть с легким платьем с рюшами. Кроме того, такая обувь хорошо будет смотреться с шелковой юбкой и рубашкой или элегантной блузой. Дополнить образ можно акцентными украшениями и сумкой на цепочке.

Помните о гармонии в образе: если ваш выбор пал на одежду насыщенных цветов, обувь должна быть более сдержанной и лаконичной. И наоборот, когда наряд спокойный и неброский, можно позволить себе обувь с интересными деталями или выразительным каблуком.

Как выбрать удобную обувь на лето

Когда вы выбираете обувь, важно учитывать не только внешний вид, но и анатомические особенности стопы. Рекомендации по подбору обуви на лето в разговоре с «Лентой.ру» дала стилист Юлия Иванова.