Иногда для выразительного образа не нужны сложные техники и десятки продуктов. Этот макияж подойдет для любого случая и легко повторяется.

Главное – заранее задать направление стрелки с помощью скотча, плотно приклеив его к внешнему уголку глаза. Светло-коричневые тени наносятся в орбитальную складку, затем внешний угол затемняется более темным оттенком. Все переходы тщательно растушевываются. Для глубины можно добавить еще один, самый темный оттенок во внешний угол.

Как сделать контуринг с учетом формы лица

На подвижное веко наносится светлый сияющий пигмент – он добавляет блеск и визуально «открывает» взгляд. Стрелка прорисовывается черным карандашом по направлению скотча. После этого остается прокрасить ресницы, добавить пучки – и макияж готов.

Подробнее о том, как сделать такой макияж рассказала в своем видео блогер @anastimua.