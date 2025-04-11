Десять классных румян в разных форматах

Капелька румян может спасти даже хмурый день — это факт. Главное, подобрать подходящий оттенок и текстуру, чтобы добиться максимально естественного и свежего результата. Вот 10 продуктов, которые стоит положить в косметичку.

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Компактные румяна, Babor

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Одно мы знаем точно: запечённые румяна — вещь на века, потому что они будут служить вечно. И, возможно, перейдут кому-то в семье по наследству. Этот экземпляр как будто бы подсвечивает щёки изнутри и придаёт лёгкий румянец. Получается эффект свежести из разряда «я спала 12 часов и умывалась цветочной росой».

Жидкие румяна Aqua Glow Translucent Blush & More, Seven7een

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Румяна задают лицу скульптуру не хуже средств для контуринга. Надо только выбрать стратегически правильные точки нанесения: этот яркий оттенок можно аккуратно растушевать на самой высокой точке скул, чтобы красиво их подчеркнуть. И не забудьте продублировать цвет на губы, чтобы макияж казался монохромно-гармоничным.

Румяна Your Cheeks Snow Queen, Ann Beauty

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Шёлковистая текстура, эффект естественного свечения — всё найдёте в этой упаковке. Морозно-розовые румяна подойдут любому оттенку кожи: достаточно выбрать подходящую интенсивность. Один взмах кисточкой — для совсем нетронутого загаром лица, парочка — для тех, кому надо больше контраста.

Кремовые румяна Sexy Cream Blusher, Romanovamakeup

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Главная особенность румян — в текстуре, где в пигмент замешаны крошечные светоотражающие частички. Невооружённым взглядом их на лице не заметить, но они сильно влияют на результат: рассеивают падающий свет и как бы блюрят текстуру кожи. Это помогает скрадывать расширенные поры и мелкие морщинки.

Кремовые румяна в стике, Rink

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Люкс на кончиках пальцев: тяжёлый металлический кейс подходит скорее для домашнего использования и будет роскошно смотреться на туалетном столике. У румян мягкая кремовая текстура, их количество на лице легко контролировать. Поэтому риск оказаться в ситуации «Марфушенька-душенька» сведён к нулю.

Румяна с гиалуроновой кислотой Wonder Me Blush, Pupa Milano

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Вариант для тех, кому важны составы. Формула некомедогенная, в ней нет талька и парабенов. Зато есть гиалуроновая кислота, чтобы совмещать приятное с полезным: ходить свежей и румяной, и при этом ухаживать за кожей.

Румяна Infusion Blush, Thim

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Помните, как выглядит разлившийся по щёкам девиц румянец с картин импрессионистов? Эти румяна дают именно такой акварельный результат. Неяркий, плавно переходящий в кожу оттенок, который не выглядит как макияж.

pH-стик для лица Touch of Changes, Shu

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Не пугайтесь зелёного оттенка: эти румяна — совсем не то, чем кажутся. Они не превратят вас в Шрека, а только добавят розового румянца. Причём итоговый оттенок будет индивидуальным для каждого, ведь продукт подстраивается под pH кожи.

Кремовые румяна Souffle à la rose, Vivienne Sabo

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Вечно спешащим приготовиться! Тут универсальный продукт, которым можно сделать утренний макияж за 5 минут. У румян нежная текстура суфле, поэтому их легко растушевать даже пальцами. Секрет быстрых сборов прост: нанесите по чуть-чуть продукта на веки, щёки и губы, и мягко пройдитесь по ним кончиками пальцев, чтобы сгладить границы.

Румяна My Blush, «Гурмандиз»

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Эти румяна — буквально иллюстрация слова «пигментированный». Нужно совсем немного, чтобы сделать довольно яркий румянец. А ещё в формулу добавлен мелкий шиммер — так финиш становится сатиновым и выглядит на коже куда более естественно, чем у матовых продуктов.