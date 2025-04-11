Названа модная замена маленькому черному платью

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали замену маленькому черному платью в 2025 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

Так, указанной альтернативой стали кружевные платья различных длины и кроя. Среди них — фасоны миди, до колена и с объемными плечами и изделия в стиле бохо-шик.

Отмечается, что подобные предметы гардероба были продемонстрированы на мировых подиумах в рамках модных показов. В том числе их включили в свои новые коллекции такие бренды, как Dior, Blumarine, Saint Laurent и Acne Studios.

Ранее в апреле также были названы самые модные купальники на лето.