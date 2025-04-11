Определить тип кожи можно с помощью простого теста. Для этого достаточно умыться водой без очищающих средств и не наносить косметику или уход в течение двух часов. После этого нужно оценить состояние кожи.

Если ощущается стянутость, сухость или появилось шелушение – вероятнее всего, кожа сухая. При блеске в зоне лба, носа и подбородка при нормальных щеках – кожа комбинированная. Если блеск присутствует по всему лицу, включая щеки, – это жирный тип кожи.

Если кожа не вызывает дискомфорта, выглядит ровной, мягкой и не склонна к жирности или сухости – тип кожи нормальный.

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Тест не заменяет консультацию со специалистом, но помогает получить базовое представление и подобрать уход на начальном этапе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.