Россияне массово скупают товары из сериала «Белый лотос»

Россияне стали покупать бренды из «Белого лотоса» после финала сериала
Спрос на бренды из сериала «Белый лотос» вырос среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики CDEK.Shopping.
Согласно данным аналитиков, продажи брендов, связанных с сериалом, выросли на 63% процента после выхода финального эпизода. Наибольший рост пришелся на Banana Republic (+84%) и Abercrombie & Fitch (+52%). H&M и Bloomingdale's также стали популярнее среди россиян — на 47% и 44% соответственно.
Среди товаров, связанных с сериалом, самыми популярными оказались платья от D&G. Актриса Дженнифер Кулидж часто появлялась в нарядах этого бренда в сериале. Россияне стали заказывать D&G в два раза чаще.
В финальном сезоне «Белого лотоса» появился российский актер Юрий Колокольников. Артист предстал полностью обнаженным в пятой серии сериала.
О том, что Юрий Колокольников снялся в «Белом лотосе», стало известно 28 января. Кинорежиссер Макс Шишкин заметил актера в трейлере третьего сезона сериала, который стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube.
Премьера первой серии третьего сезона сериала «Белый лотос» состоялась 18 февраля. Действие новых эпизодов разворачивается в Таиланде. К своей роли из первого сезона — менеджера спа-салона — вернулась Наташа Ротуэлл. В шоу также снялись Лесли Бибб («Железный человек»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Эми Лу Вуд («Сексуальное просвещение») и другие.