Как носить мини с ботфортами

Мини с ботфортами весной — это горячий, дерзкий, но вполне элегантный тренд, как бы странно это для кого-то ни звучало. Но только если подойти к нему со вкусом и чувством меры. Главное — держать баланс и не открывать взглядам окружающих больше, чем вы можете себе позволить. Поговорили со стилистом Машей Ведерниковой, как носить высокие сапоги и выглядеть уверенно, стильно, но не вызывающе — и уж точно не вульгарно.

Компенсируйте открытые ноги закрытым верхом

Если юбка короткая, пусть верх будет закрытым — прекрасно подойдут водолазка, жакет, пальто-халат, длинный кардиган. Это создает нужный баланс и делает образ не «клубным» и игривым, если вам это не нужно, а городским и уверенным.

«Пусть останется интрига, это очень секси: открытые ноги выглядят эффектнее, когда это единственный смысловой акцент. Особенно удачно работает правило: чем выше сапоги, тем строже вырезы и фактура верха», — объясняет эксперт.

Выбирайте ботфорты на плоском ходу или устойчивом каблуке

Тонкая шпилька и лакированная кожа рискуют увести образ в сторону «слишком открыто и откровенно». А вот замша, матовая кожа, трикотаж и устойчивый каблук — это про утонченность.

Особенно элегантно выглядят модели с закругленным или квадратным носом — они визуально «приземляют» силуэт. А вот чрезмерный блеск, стразы и вычурные детали лучше оставить для вечерних образов.

Добавьте струящийся или фактурный слой

Пальто длиной до колена, тренч, удлиненный блейзер или плащ придают образу собранности и загадки. Когда при ходьбе ботфорты только чуть-чуть видны из-под верхней одежды — это выглядит куда изысканнее, чем когда все на показ.

«Это, кстати, еще и практично: весной переменчивая погода, и дополнительный слой добавит не только стиля, но и комфорта. Особенно хорошо смотрятся сочетания грубых ботфорт и летящего плаща», — говорит стилист.

Следите за плотностью ткани

Мини-юбка из твида, экокожи или плотного трикотажа выглядит благороднее и сдержаннее, чем тонкий хлопок или трикотаж «в облипку». Особенно весной, когда хочется текстур, слоев и ощущения формы. Идеально, если юбка держит форму и красиво контрастирует с мягкостью сапог.

Работайте с цветом и текстурой

Черные ботфорты и черная мини-юбка — беспроигрышная и всегда актуальная классика, но добавьте светлый верх или нюдовые аксессуары, чтобы избежать излишней резкости. Светло-серые, кофейные или сливочные ботфорты в сочетании с пастельными мини — беспроигрышно для весны.

А контрастные цвета — например, карамельные ботфорты и небесно-голубая юбка (или глубокого и модного винного оттенка) — создают живой, интересный акцент.