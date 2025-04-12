Брови без проблем: чем можно заменить дорогие гели для фиксации

Мода на брови постоянно меняется, но сегодня главный тренд — естественность. И добиться ее оказалось проще, чем мы думали. Обычная гигиеническая помада, которая есть у каждой, может заменить профессиональные гели для фиксации.

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Ее мягкая текстура идеально укладывает волоски, не склеивая их и не оставляя липкого блеска. Достаточно провести стержнем по бровям, затем аккуратно распределить состав щеточкой — и форма сохранится на весь день. При этом кожа получит дополнительное увлажнение, ведь в составе помады — натуральные воски и масла.

В отличие от специализированных средств, помада не требует тщательного смывания. Ее остатки легко удаляются мицеллярной водой, а нежная формула подходит даже для чувствительной кожи.

Больше не нужно тратиться на дорогие средства или сложный уход. Просто откройте свою косметичку — идеальные брови могут быть ближе, чем вы думаете!

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