«Вода венгерской королевы»: как появились первые духи в Европе

В текстах по истории парфюмерии в качестве первых в Европе духов современного типа, то есть на спиртовой основе, нередко упоминают «воду венгерской королевы», или просто «венгерскую воду». Иногда указывают и дату, когда этот состав изготовили по заказу венценосной дамы: около 1370 года. Но кем именно была первая заказчица? Возможно, Елизаветой Венгерской, дочерью короля Венгрии Андраша II. А может быть, Елизаветой Польской, женой короля Венгрии Карла I Роберта. В сохранившихся текстах позже XVII века про духи упоминается уже без всякой ассоциации и с королевой, и с Венгрией. Полагают, что связь с монаршей особой была всего лишь своеобразным маркетинговым ходом.

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«Вода венгерской королевы» была невероятно популярна, причем использовали ее не только как парфюм, но и как средство по уходу за кожей, а также как лекарство от самых разных болезней. Ею душились и опрыскивали парики и одежду, протирали лицо и тело, ее вдыхали и пили.

Чудодейственное средство представляло собой дистиллят виноградного спирта, который использовали для экстракции полезных веществ из трав — розмарина, мяты, шалфея, лаванды, мелиссы, тимьяна. Этот спиртовой настой затем разбавлялся водой. Душистым составам приписывали целебные свойства не в последнюю очередь потому, что неприятные запахи считались верным признаком зараженного, болезнетворного воздуха, очистить который можно, перебив зловоние благоуханием.

Ближе к концу XVIII века «венгерскую воду» в качестве и парфюма, и целебного средства потеснила «кельнская вода», то есть одеколон. «Вода венгерской королевы» вернулась уже в XX и XXI веках, когда появилось несколько ароматов, вдохновленных давней историей, — уже не как лекарство, а как творение современного парфюмерного искусства.