Вера Брежнева в США вышла на публику в облегающем комбинезоне с шортами

Певица Вера Брежнева появилась на публике в облегающем комбинезоне с шортами. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева посетила второй день музыкального фестиваля Coachella, который проходит в городе Индио, штат Калифорния. Певица выбрала для мероприятия черный облегающий комбинезон с шортами, желтую клетчатую рубашку, высокие кожаные казаки, серую шляпу и коричневую сумку. Поп-исполнительница распустила волосы и сделала макияж.

У звезды есть двое детей от разных мужчин: 24-летняя София от предпринимателя Виталия Войченко и 15-летняя Сара от бизнесмена Михаила Кипермана.

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Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. София признавалась в личном блоге, что очень полюбила Кипермана и даже после развода мамы с ним не стала ее менять. Девушка давно живет и учится в США. В 2019 году дочь исполнительницы поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем Брежнева рассказывала в соцсетях. Больше артистка не делилась подробностями из жизни девушки, отмечая, что не имеет права это делать без разрешения Софии.

На прошлой неделе Вера Брежнева публично поздравила старшую дочь с днем рождения. Певица выложила редкие фото с Софией.