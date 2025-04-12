Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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37-летняя манекенщица разместила черно-белое видео, на котором она позировала в фотостудии. При этом на ней было черное полупрозрачное мини-платье из кружева с глубоким вырезом.

Кроме того, звезда надела капроновые колготки и туфли на каблуках. Специалисты сделали знаменитости укладку и нанесли яркий макияж.

Ранее в апреле плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в бикини и удивила фанатов. Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешность звезды и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.