Журналистка Ксения Собчак высмеяла сумку-помидор за 330 тысяч рублей. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Сегодня — помидор от LOEWE, который из мема превратился в настоящий клатч из моей любимой летней коллаборации бренда с Paula's Ibiza. На Усачевском рынке такой не найдешь, и стоит чуть дороже килограмма самых отборных — $3950)», — написала Собчак.

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До этого Ксения Собчак раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.

Несколько недель назад сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.