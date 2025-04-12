Ирина Шейк сыграла в теннис в нижнем белье

Супермодель Ирина Шейк снялась в трусах и топе на теннисе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк позировала в зеленой футболке и трусах, лежа на теннисном корте. Она также примерила образ с юбкой и топом. Модель сыграла партию и снялась за игрой. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж.

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина Шейк уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.

У супермодели есть семилетняя дочь Лея от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Недавно Ирину Шейк с сумкой за $70 тысяч засняли на прогулке с дочерью.