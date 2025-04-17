Стилисты рассказали, без какой вещи никогда не выходят из дома

Важный элемент гардероба, без которого я редко выхожу из дома, — определённо жакет. К выбору пиджака, жакета или блейзера я отношусь с особым вниманием. Расскажу про свои любимые модели и их материалы.

Жакет-оверсайз прямого кроя может быть из любого материала: костюмная ткань, вельвет, замша, кожа, велюр, шерсть.

Приталенные жакеты вновь вернулись на подиумы в 2024 году. Идеальная вещь для того, чтобы подчеркнуть талию и прорисовать силуэт песочных часов.

Не стоит списывать со счетов и укороченный жакет — спенсер. Он тоже не вызовет сложностей со стайлингом. Идеальный вариант, чтобы визуально сделать ноги длиннее. Просто добавляем джинсы, брюки прямого кроя или палаццо, а может, и актуальные клёш., А ещё я очень люблю жакет без лацканов.

Идеальная новинка, которая корректирует силуэт и визуально вытягивает шею. Кожаные и лакированные жакеты — классика жанра. Альтернатива верхней одежде, прекрасный вариант для дерзких образов.

Твидовые жакеты подойдут для романтичного настроения, когда хочется быть особенно женственной. Асимметричные, авангардные жакеты с интересными деталями точно не оставят никого равнодушными и заставят обратить на себя внимание.

Пальто в пиджачном стиле тоже есть в моём гардеробе. Универсальная вещь для прохладных дней. Оптимальная длина — до бедра, она будет хорошо смотреться практически в любом луке.

Явный тренд сезона весна-лето’2025 — жакет с коротким рукавом. Да, это та самая модель, которая разбавит любой базовый гардероб. Ещё один тренд — жакет в пол. Стилизация возможна от самостоятельного платья до полноценного летнего пальто.