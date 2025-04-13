Молодая возлюбленная Касселя снялась в крошечном бикини

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Нара Баптиста позировала в черном крошечном бикини. Модель была запечатлена с распущенными волосами и без косметики в бассейне.

С октября 2023 года 58-летний Венсан Кассель встречается с бразильской манекенщицей Нарой Баптистой. В сентябре 2024-го возлюбленная актера объявила в личном блоге о беременности. В январе у влюбленных родился сын. Мальчику дали имя Каэтано.

Недавно Нара Баптиста впервые в личном блоге высказалась о трудностях послеродового периода.

«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина — во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», — написала модель в Instagram.

В марте Нара Баптиста показала снимки, сделанные во время ее отдыха с Венсаном Касселем и ребенком в Куршевеле. На одном из кадров модель была запечатлена с новорожденным сыном на вертолетной площадке на фоне гор.