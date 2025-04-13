52-летняя София Вергара выложила фото топлес

Голливудская актриса София Вергара снялась топлес. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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52-летняя София Вергара была запечатлена в черных стрингах без лифа. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Актриса лежала на шезлонге рядом с бассейном. Знаменитость рекламировала солнцезащитный крем собственного бренда косметики Toty.

В январе София Вергара спровоцировала слухи о романе с бывшим возлюбленным певицы Шакиры, британским гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Папарацци подловили знаменитостей во время обеда в Нью-Йорке. Актриса и гонщик сидели рядом за столиком в ресторане, где к ним присоединились друзья. Очевидцы рассказали, что артистка была настолько увлечена разговором, что почти не притрагивалась к еде. Позже они вышли на улицу, где продолжили общаться, улыбаясь друг другу.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. Влюбленные назвали мальчика Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. Однако в июле 2023-го влюбленные расстались.