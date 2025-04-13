Певица Ани Лорак выложила видео в облегающем комбинезоне в стразах

Певица Ани Лорак показала фигуру в сияющем облегающем комбинезоне. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя Ани Лорак предстала перед камерой в черном комбинезоне с прозрачными рукавами и брюками-клеш, который был украшен стразами. Певица позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем с угольно-черными стрелками и темно-розовой помадой. В ролике артистка пела и танцевала.

Недавно Ани Лорак опубликовала фото со своей свадьбы с Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Артистка показала в личном блоге кадр, который стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!». Певица позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.

В конце марта Ани Лорак снялась в откровенном топе и шортах на отдыхе на Мальдивах. Она позировала перед камерой в черном топе с вырезами, который сочетала с короткими шортами в тон, коричневыми солнцезащитными очками, кольцом и массивным браслетом. Певица была запечатлена с собранными волосами и без косметики.