Модель Хейли Бибер выложила фото в мини-платье после срыва мужа на фотографов

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, показала фигуру в ультракоротком платье на фоне скандала мужа с папарацци. Модель разместила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Хейли Бибер предстала перед камерой в черном мини-платье с открытой спиной, которое дополнила золотыми часами. Модель позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с тушью, румянами и темно-розовой помадой.

На днях Джастин Бибер сорвался на папарацци и устроил эмоциональную перепалку после попытки фотографов запечатлеть его во время похода за кофе. Кадры были опубликованы таблоидом TMZ.

«Нет! Не доброе утро! Убирайся отсюда! Деньги — это все, что тебе нужно, до людей вам нет дела», — высказался Бибер.

Джастин Бибер и Хейли заключили брак в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа прошлого года певец сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.