Собчак выложила фото в кружевном бюстгальтере и жакете с открытой спиной

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в кружевном бюстгальтере и жакете с открытой спиной. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ксения Собчак предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из жакета с открытой спиной и широких брюк. Журналистка добавила к комплекту кружевной бюстгальтер, пушистый розовый шарф, красные туфли на каблуках, массивное золотое колье, серьги и солнцезащитные очки. Образ телеведущей завершила зеленая сумка Hermès. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с нюдовым блеском для губ.

В конце марта Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото образа с пушистым шарфом. Она также позировала в серой юбке, белой рубашке, серых колготках и замшевых лоферах. Однако поклонники не оценили шарф, назвав его «чьим-то драным хвостом» и «изделием из сундука бабушки».

Недавно Ксения Собчак выложила снимок с журналистом Владимиром Познером во время своей поездки в Гонконг. Телеведущая позировала в белой рубашке с черным галстуком, красном пестром жакете, брюках и туфлях. Она уложила волосы в гладкий пучок и сделала макияж в естественном стиле. Журналист был одет в розовую рубашку, куртку сливового цвета, темно-зеленые брюки и белые кеды.