Онколог объяснил, может ли грудной имплант стать «заслоном»» для рака

В обществе по-разному относятся к женщинам с увеличенной хирургическим путем грудью: от резкого неприятия и порицания в принципе всего «надувного» и искусственного — что бюста (мы не берем эндопротезирование по медпоказаниям), что других частей тела, до одобрения и понимания, если это выглядит эстетично и размеры не выходят за границы разумного.

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При этом самое распространенное мнение об этой операции в народе — что это большой риск, вероятные плачевные последствия и даже угроза развития рака. Тем удивительней было увидеть в интернете рассказ одного доктора о том, что грудной имплант спас жизнь его пациентке… как раз от онкологии. «МК» разбирался вместе с экспертом, возможно ли это, и ответ был резко отрицательным.

Телеграм-канал «Цена красоты» привел скрин поста врача-маммолога, в котором тот описал случай, как грудной имплант стал преградой для развития опухоли молочной железы у его носительницы.

«У одной пациентки имплант сыграл жизненно важную роль, он не дал раку молочной железы прорасти в ребра и грудные мышцы, и опухоль начала расти наружу, — написал этот специалист. — В такой ситуации болезнь становится излечимой».

Звучит впечатляюще, причем для пущей убедительности человек снабдил свой текст еще и МРТ-снимком со стрелочками, указывающими, где была опухоль, а где имплант.

Врач онколог-маммолог Мария Горбунова, с которой побеседовала корреспондент «МК», разнесла эту «историю из практики» в пух и прах.

«Посмотрев описание этого случая, могу только предположить, что целью врача было создать «вау-эффект» с использованием красивой картинки и красного словца, — высказала она свое мнение. — Конечно, к спасению от рака имплант не имеет даже близкого отношения. Опухоль растет по своим правилам, это сложнейший биологический процесс, и никакая «заслонка» из импланта не может повлиять на способность опухоли расти внутрь или наружу, или вообще диффузно, а также давать метастазы».

Более того, при прочих равных условиях (подтип опухоли, наличие метастазов, возраст и так далее), прорастание кожи может быть сопряжено с худшим прогнозом, чем прорастание в мышцу. Излечимость и неизлечимость в данном случае абсолютно не зависит от положения опухоли относительно импланта.

— А что вы видите по прилагаемому фото?

— На фото, представленном автором, мы видим массивную опухоль, размерами превышающую половину импланта, прорастание кожи на большой площади — это запущенная местно-распространенная стадия. И даже если предположить, что у данной пациентки нет отдаленных метастазов (процесс излечим), то такой процесс нельзя вылечить операцией. Лечение будет комплексное, операция может быть только одним из этапов, не основным и даже не первым.

— А это правда, что онкология может развиться как раз из-за имплантов?

— Да, нельзя забывать о редком, но грозном онкологическом заболевании — имплант-ассоциированной лимфоме молочной железы, которая развивается из-за наличия имплантов.

Единственный способ имплантам «спасти» пациентку от рака, по словам Марии Горбуновой, — это когда при планировании пластической операции пациентка без жалоб проходит доскональное обследование молочных желез и при этом обследовании находят раннюю стадию заболевания и успешно ее вылечивают.

Также онколог-маммолог напомнила в этой связи, что профилактики возникновения рака молочной железы не существует, но есть профилактика запущенных и неизлечимых форм — скрининг, ранняя диагностика с учетом имеющихся факторов риска. Рак молочной железы, выявленный на ранних стадиях, излечим на 95%, подчеркнула она.

Скрининг включает в себя проведение маммографии пациенткам старше 39 лет не реже одного раза в 1-2 года, даже при отсутствии жалоб и симптомов.