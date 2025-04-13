Ученые назвали самую привлекательную форму губ

Мнения мужчин и женщин в этом вопросе разделились. Группа учёных провела исследование, чтобы выяснить, какая форма губ считается наиболее привлекательной.

© Чемпионат.com

Женщины предпочли слегка пухлые губы, как у Анджелины Джоли и Кайли Дженнер. Мужчины, напротив, отдали предпочтение естественным размерам губ, отмечая красоту таких актрис, как Кейт Уинслет и Бейонсе. Оба пола согласились, что тонкие губы выглядят более привлекательно на мужчинах.

Исследование подчеркнуло, что восприятие красоты лица влияет на социальные взаимодействия, включая решение о свиданиях и профессиональные оценки. Авторы работы отметили, что дорогостоящие процедуры по увеличению губ, популярные среди знаменитостей, могут не соответствовать ожиданиям мужчин.

Исследователи также предупредили о риске «дисморфии губ» — ситуации, когда стремление к большим губам становится навязчивым и приводит к негативному восприятию своего внешнего вида.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.