Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер показала декольте в откровенном латексном платье. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Кайли Дженнер снялась на вечеринке Revolve & Sprinter в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Модель позировала в желтом латексном мини-платье с декольте и синей кепке. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с розовыми румянами и персиковым блеском для губ.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. Несколько недель назад издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

Собеседник издания отметил, что теперь Тимоти Шаламе ищет подходящее место для того, чтобы сделать предложение модели. Источник предположил, что актер выберет Париж или Лазурный берег.