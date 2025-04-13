Ведущий «Модного приговора» назвал новую модную юбку весны

Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

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«Белая юбка-солнце из поплина наступившей весной, как маленькое черное платье, обязана быть в гардеробе каждой девушки!» — заявил Рогов.

Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

В марте ведущий «Модного приговора» проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Александр Рогов призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, стилист назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

До этого ведущий Модного приговора рекомендовал приобрести «кепку деда».