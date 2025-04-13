Ведущий «Модного приговора» назвал новую модную юбку весны

Стилист Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны
Ведущий программы «Модный приговор» и стилист Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.
«Белая юбка-солнце из поплина наступившей весной, как маленькое черное платье, обязана быть в гардеробе каждой девушки!» — заявил Рогов.
Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.
В марте ведущий «Модного приговора» проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Александр Рогов призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, стилист назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.
До этого ведущий Модного приговора рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в личном блоге.