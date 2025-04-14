59-летняя Элизабет Херли выбрала смелый наряд для отдыха у моря

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала откровенное пляжное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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59-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлена на фоне пальмы и песка. На ней бикини ярко-оранжевого цвета, состоящее из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с золотистыми цепями вместо лямок.

На размещенном кадре также видно, что звезда «Остина Пауэрса» повернулась к камере боком и показала полуобнаженные ягодицы.

«Спасибо за потрясающий отпуск, полный солнца, моря и песка», — подписала актриса пост.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном купальнике.