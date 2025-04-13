Пять главных модных трендов этого лета

Лето еще не вступило в свои права, но самые стильные образы складываются заранее. А значит, у нас есть время подготовиться: именно весной в магазины начинают поступать коллекции, которые будут актуальны в жаркий сезон. Какие вещи стоит начинать искать уже сейчас, чтобы встретить лето в модном всеоружии? Разбираем ключевые тренды со стилистом Машей Ведерниковой, которые зададут тон вашему гардеробу.

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Деликатная прозрачность: утонченная, но смелая

Тонкие ткани, невесомые силуэты и загадочная игра слоев — прозрачные материалы становятся одним из главных трендов лета. Органза, тонкий шелк, шифон, сетка и кружево появляются не только в вечерних платьях, но и в повседневных образах.

«Для смелых это может быть полупрозрачное платье-комбинация с жакетом оверсайз и грубыми сандалиями. Для осторожных: прозрачная рубашка поверх базового топа или легкого кроп-топа. А в офисе будет вполне уместна юбка-миди с сетчатым верхним слоем, дополняем ее строгой блузой», — предлагает стилист. А сейчас, пока прохладно, все эти вещи можно носить с кожаной курткой или тренчем.

Минималистичные сандалии на тонких ремешках

Если прошлым летом модные подиумы захватила массивная обувь, то теперь она уступает место утонченным, но выразительным сандалиям. Они подчеркивают изящество стопы и легко вписываются в любой гардероб.

Как носить: с льняными платьями и юбками — идеальная классика для летнего отдыха. С широкими брюками и кроп-топами получится стильный контраст легкости и структуры, а с классическим костюмом — немного неожиданно, но очень актуально.

Белый или серый образ: элегантность без усилий

Летом белый цвет особенно хорош: он освежает, делает образ легким и гармонирует с загорелой кожей. А в этом сезоне он захватывает весь образ: платья, костюмы, аксессуары и обувь.

«Особенно популярны сейчас оттенки топленого молока, сливочного масла и слоновой кости — кстати, с этой гаммой прекрасно сочетаются любые аксессуары и акцентные вещи, от пастельных до ярких», — объясняет эксперт.

Тем, кому белый не по душе, можно пройтись дальше по монохромной графике — например, выбрать натуральную гамму от серого до графитно-черного.

Макси-длина: женственность и драма

Юбки и платья макси-длины возвращаются с триумфом. Они струятся, создают эффект загадочности и при этом невероятно комфортны.

Макси-юбка отлично сочетается с кроп-топом — это баланс между женственностью и дерзостью. Платье в пол с минималистичными сандалиями — идеальный вариант на каждый день, а длинная юбка с объемной рубашкой — расслабленный шик, подходящий даже для офиса. Кстати, макси хороши и в прохладные дни — их можно сочетать с жакетом, сапогами и плотными колготками.

Джинсовый total look: игра с текстурами

Деним остается в центре внимания, но теперь он используется для создания цельных образов — от головы до ног. Куртки, рубашки, юбки, брюки и платья — главное, чтобы все было из джинсы. Совершенно не обязательно, кстати, чтобы вещи в комплекте были одного цвета.

Джинсовый костюм (куртка с юбкой или брюками) может стать элегантной альтернативой классическому пиджаку, а в рубашке из денима с джинсами широкого кроя получается прекрасный расслабленный кэжуал. Весной можно сочетать джинсовые вещи с вязаными кардиганами и кожаными аксессуарами, а летом полностью перейти на деним в его легких вариациях.