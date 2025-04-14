Найдено объяснение отказу некоторых женщин от косметики

Доктор Тара Уэлл с кафедры психологии Колумбийского университета нашла объяснение отказу некоторых женщин пользоваться косметикой. Об этом она рассказала изданию El Comercio.

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Как отметила Уэлл, одной из причин отказа от косметики является протест против стандартов красоты, которые общество навязывает женщинам. Также отсутствие макияжа может говорить о полном принятии внешности. При таком уровне уверенности в себе не требуется каких-либо внешних атрибутов, чтобы ощущать полный комфорт, уточнила доктор.

По словам психолога, еще одной причиной является удобство. Так, отказ от нанесения и поддержания макияжа на протяжении всего дня ассоциируется с более расслабленным образом жизни. К тому же некоторые женщины ценят здоровье кожи больше эстетики, поэтому используют только уходовые средства.

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