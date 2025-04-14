Модель Victoria's Secret посетила Coachella в откровенном образе

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

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Модель Victoria's Secret посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США. Она выбрала для мероприятия крошечный бюстгальтер с чашками в виде металлических звезд, черные мини-шорты и болеро с бахромой.

Кроме того, 31-летняя знаменитость надела массивные ботинки и широкий пояс на бедра. Также она распустила волосы и сделала макияж в коричневых тонах.

В свою очередь, американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон появилась на Coachella в обнажающем тело комбинезоне без нижнего белья.