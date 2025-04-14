Как вписать лоферы в весенний гардероб

Лоферы, которые обожают некоторые звезды — та же Хейли Бибер, кажется, если и снимает их, то только для того, чтобы перелезть в угги или же в туфли на высоченном каблуке, — это не просто обувь, а стилистическое высказывание. Они уверенно балансируют на грани классики и дерзкой игривости, прекрасно чувствуют себя в компании и брюк со стрелками, и рваного денима, и даже летящих платьев. Ниже — пять советов стилиста Маши Ведерниковой, как вписать их в весенний гардероб и выглядеть свежо, интересно и актуально.

Сочетайте с длинными юбками и платьями

Лоферы на массивной подошве создают выразительный контраст с романтичной длиной миди. Особенно красиво смотрится сочетание лакированных моделей с женственными платьями из струящейся ткани — например, шифона или вискозы.

«Добавьте тонкий пояс на талию и сумку строгой формы — и образ заиграет чертами „сильной героини“, как из современного арт-хаусного кино», — утверждает эксперт.

С классическими брюками — но по-модному

Если хочется сыграть в эстетику «старой школы», наденьте лоферы с прямыми или укороченными брюками и светлой сорочкой. Но чтобы это не выглядело «слишком учительски», добавьте детали: яркие или необычные носки, очки в цветной оправе или укороченный трикотажный жилет. Весной такие образы особенно хороши в оттенках топленого молока, бежа, мокрого песка.

С джинсами и футболками — уверенно и небрежно

Для городского шика лоферы отлично дружат с джинсами с высокой посадкой и хлопковой футболкой. Лучше, если джинсы будут слегка укорочены — пусть щиколотка «дышит».

«В этом случае выбирайте лоферы с небольшим каблуком и носите их на голую ногу. Добавьте жакет или кожаную куртку — и вы получите весенний образ, который хочется повторять снова и снова», — советует стилист.

В комплекте с носками — играйте на контрастах

Да-да, носки и лоферы — давным-давно никакое не табу, а полноценный тренд. Белые носочки в ретро-духе или цветные в стиле преппи добавят образу смелости и иронии. Особенно эффектно смотрятся такие сочетания с мини-юбками или короткими шортами и свободным верхом — например, мужской рубашкой или свитшотом. Главное — держать баланс и не перегружать аксессуарами.

Не бойтесь цвета

Весна — лучшее время, чтобы отложить черные лоферы и попробовать цвет. Бордовые, карамельные, мятные, лимонные — обувь в нестандартной гамме может стать ключевым акцентом образа. И не обязательно подбирать к ней «пару» в виде сумки — можно просто повторить оттенок в украшении, маникюре или макияже.