Стилист объяснила, почему все снова помешались на стиле Y2K

Пока дизайнеры продолжают придумывать новые тренды и провозглашать цвета и фасоны сезона, последние пару лет в моде устойчиво поселилась мода 2000-х, или, как её ещё называют, стиль Y2K («year 2000»). Зумеры и альфы, которые ещё не родились, когда гремело «самое безвкусное десятилетие», зафанатели от образов 20-летней давности, а миллениалы с удовольствием стряхнули пыль с одежды, оставшейся со школьно-студенческих времён. Стилист объяснила «Секрету», почему тренды нулевых снова в моде и когда это закончится.

Тренд на «нулевые», или, как его ещё называют, Y2K (в честь «проблемы 2000», термина из IT-сферы), охватывает моду периода конца 1990-х – начала 2000-х годов. Как и любой современный модный тренд, он не был искусственно создан дизайнерами, а родился естественным образом — благодаря особенностям культурного климата, объяснила «Секрету» стилист и имиджмейкер Татьяна Минина.

«Свою роль в его возвращении сыграла ностальгия миллениалов и интерес зумеров к эпохе цифрового пробуждения, которое случилось ещё до их рождения», — Татьяна Минина, имиджмейкер.

Молодёжь активно начала выискивать вещи из первого десятилетия века в секонд-хендах, а дизайнеры, чутко ухватившие веяния трендов, начали создавать вещи, явно отсылающие к стилевым находкам 2000-х. Причём в ход пошло всё: от кислотно-ярких розовых и салатовых оттенков и неоновых сеток до образов кибер-готов, от джинсов с заниженной талии и высоких кроп-топов до летних кружевных сапог на шпильках и юбок-бохо.

"«Бохо» снова на волне. Будучи на пике в 70-х, затем возродившись в конце нулевых, он и сейчас с нами — в новом, переосмысленном виде. Бахрома, цветочные принты, натуральные ткани и текстуры — всё это возвращается, обновлённое и живое. Футуристичные элементы — ещё один устойчивый тренд. Они тоже отсылают к концу 90-х и началу 2000-х: неон, металлик, LED-декор. Всё это — отражение стремительно развивающихся технологий и общего ощущения, что мы живём в будущем", — Татьяна Минина, имиджмейкер.

По словам стилиста, молодёжь привлекли яркость, дерзость, эклектика и свобода, так характерные для того периода. При этом сейчас стало больше возможностей и больше способов миксовать образы, поэтому отдельные детали из нулевых вполне спокойно можно сочетать с более современными трендами в одежде.

Например, уверенно доминирующий в 2000-х – 2010-х стиль «нормкор» сейчас переродился в стиль «униформа», взяв из «нормкора» сдержанность и нейтральные оттенки, но сделав больший акцент на качество тканей. То есть, даже если издали образ выглядит как «надел то, что выпало из шкафа», вблизи становится понятно, что этот шкаф был довольно дорогим.

«Уйдёт ли этот тренд в ближайшее время? Вряд ли. Возможно, он будет меняться в деталях, но в целом остаётся устойчивым и востребованным у самых разных аудиторий», — Татьяна Минина, имиджмейкер.

К счастью, в современной моде больше нет единственно правильного направления. Мы свободны выбирать те тренды, которые близки нам по духу и помогают выразить свою индивидуальность.

Так что если в весеннем расхламлении вы наткнулись на одежду, которую носили ещё на сломе веков, не спешите её выбрасывать. Возможно, пора перестать вспоминать нулевые как время безвкусицы и позволить себе как следует ещё раз оттянуться в любимой розовой кофточке и заниженных джинсах.