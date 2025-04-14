Необычные и эффективные техники массажа от отеков и морщин

Иногда совершенно некогда бежать в салон к любимому косметологу, но так хочется быстро привести себя в порядок. Вот пять необычных, но простых техник самомассажа лица, которые помогут бороться с отеками, улучшить лимфоток и сократить морщины. Все можно делать дома — утром для пробуждения, вечером для расслабления. Секретами поделилась косметолог Ирина Созинова.

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«Ледяная ложка» — быстрое спасение от отеков

Охладите две чайные ложки в морозильнике и приложите выпуклой стороной к области под глазами, затем проведите ими по скулам, вдоль носа и вниз по шее.

«Холодный металл отлично снимает отеки и стимулирует лимфодренаж. Делайте это по утрам, особенно если накануне вы баловали себя селедочкой с маринованными огурцами или не выспались», — говорит эксперт.

Языковая гимнастика против второго подбородка

Да, звучит странно, но работает прекрасно. Прижмите язык к небу и одновременно вытяните подбородок вперед и вверх. Задержитесь на 5 секунд. Повторите 10 раз. Это активизирует глубокие мышцы шеи и нижней части лица, помогает сделать контур четче и убрать застой.

Щипковая техника от морщин на лбу и межбровке

Мягкими щипками пройдитесь по лбу — от центра ко вискам, затем над переносицей. Не тяните кожу, а слегка как бы отрывайте ее от мышц.

«Это активизирует кровообращение и расслабляет мимические зажимы, благодаря чему морщины становятся менее выраженными», — утверждает косметолог.

«Китайская восьмерка» — техника для глаз

Подушечками безымянных пальцев нарисуйте вокруг глаз фигуру восьмерки — от внутреннего уголка вверх по брови, по орбитальной кости вниз и снова внутрь. Делайте это медленно, с легким нажимом. Отлично снимает напряжение и отеки, особенно если вы много работаете за компьютером.

Массаж ладонями от носогубных складок

Разогрейте ладони, приложите их к щекам и начните делать глубокие круговые движения — от центра лица к ушам. Это стимулирует кровообращение, помогает мягко «раскатать» носогубные складки и расслабить челюстные зажимы, которые часто добавляют нам усталый вид.