В сети появились фото американской певицы Мадонны (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) без фильтров. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 66-летнюю исполнительницу, когда она каталась на велосипеде по Центральному парку в Нью-Йорке. Звезда надела черную куртку, колготки и бриджи, а также шапку и солнцезащитные очки. Кроме того, она нанесла розовую помаду на губы. При этом на кадрах видно морщины на лице знаменитости и неровный рельеф кожи.

В феврале внешний вид Мадонны на публике в Нью-Йорке разгневал пользователей сети.