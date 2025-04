Кэти Перри и невеста Безоса показали сексуальные костюмы для полета в космос

Невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и поп-исполнительница Кэти Перри показали костюмы, в которых они полетят в космос на корабле New Shepard. Подробности публикует The New York Times.

© Lenta.ru

Репортерша помогала в разработке новых женских космических костюмов для полетов Blue Origin. Созданием комбинезонов занимались дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким, которые основали марку Monse и работают креативными директорами бренда Oscar de la Renta.

«Простота, удобство и посадка по фигуре — вот что было важно. Но мы также хотели добавить нечто пикантное, как у костюмов для мотокросса. Или лыжных костюмов. Привлекательно и сексуально», — пояснил Гарсия.

«Лично я хотела бы выглядеть в костюме худой!» — добавила, в свою очередь, Ким.

По словам Кэти Перри, они «везут в космос гламур».

Санчес пояснила, что команда переосмыслила костюм, который обычно шили для мужчин, а затем подгоняли под женскую фигуру. Модельеры хотели разработать наряд, который изначально учитывал бы особенности женского тела. В итоге получился комбинезон с компрессионным слоем, воротником стойкой и штанинами, фасон которых можно менять с обычного на клеш с помощью молний.

Известно, что 14 апреля частная аэрокосмическая компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, отправит в космос полностью женский экипаж. Полет продлится всего 11 минут. В состав команды вошли невеста миллиардера Лорен Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер NASA Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Джефф Безос покинул Amazon в июле 2021 года, передав бразды правления Энди Ясси. А в июле 2021-го его корабль Blue Origin NS-16 совершил первый суборбитальный полет.