Дерматолог предупредила об опасности татуировок, сделанных дома

Тату-наборы с маркетплейсов, которые используют школьники, могут привести к инфекции и нагноению, рассказала 360.ru дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, продажа таких наборов является нарушением.

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Специалист объяснила, что использование не предназначенных для кожи чернил грозит аллергией и онкологией. В красках содержатся химические красители и токсичные вещества. Даже краски, предназначенные для кожи, опасны, а нестерильные условия повышают риск неприятных последствий.

Может быть онкология, аллергическая реакция очень сильная. Могут начинаться экземы на этот краситель, на инородное вещество. Как же их продают? Это нарушение всего на свете, — отметила дерматолог.

Ранее тату-мастер Владимир Ермак заявил, что наличие татуировок не повышает риск развития у их обладателя онкологических заболеваний. По мнению специалиста, изображения на теле не стоит считать маркером здоровья людей.