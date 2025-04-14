Стильно и дома: пять видов домашней одежды, которую хочется носить

Современные дизайнеры и бренды создают целые коллекции модной и комфортной одежды для дома. Тренды «на пижаму» меняются не так быстро, как на те же джинсы или пальто, но тем не менее и домашний гардероб может быть модным или устаревшим. Стилист и художник по костюму Мария Дарина рассказала про топ−5 актуальных видов домашней одежды.

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Пижама с принтом в стиле ретро

Пижамы снова в центре внимания благодаря своим ярким расцветкам и ретро-принтам.

«Особенно популярны модели с полосками, клеткой или милыми рисунками в духе 70-х годов. Изготавливаются такие комплекты преимущественно из натуральных тканей, таких, как хлопок, лен, шелк или из искусственных по типу вискозы и лиоцелла, что делает их идеальными для сна и отдыха», — рассказывает эксперт.

Для романтичных натур дизайнеры предлагают комплекты из хлопковых панталон с декором из кружева кроше и блуз.

Домашний костюм из велюра

Один из главных трендов последних сезонов — домашние костюмы из велюра.

«Да-да, современная мода воскрешает гламур нулевых и предлагает переосмысление тех самых культовых костюмов „джуси кутюр“, о которых мечтали все модницы страны», — говорит стилист.

Мягкая бархатистая ткань создает ощущение нежности и тепла, а свободный крой позволяет комфортно двигаться.

Кардиган оверсайз из кашемира

«Оверсайз остается в тренде, и это касается не только уличной моды, но и домашней одежды. Кардиганы большого размера из кашемира — это не только удобно, но и стильно», — объясняет стилист.

Такую вещь можно надеть поверх майки с пижамными брюками или накинуть на ночную сорочку из шелка.

Спортивные штаны с яркими акцентами

Спортивные штаны давно перестали быть исключительно спортивной одеждой. Сложно представить современный домашний гардероб без джоггеров из футера. Но самые модные девушки отдают предпочтение леггинсам, трикотажным брюкам с клешем от колена, а также расслабленным домашним брюками с очень широкими струящимися брючинами.

«Дополняют такие спортивные штаны облегающими хлопковыми майками в рубчик, уютными пушистыми тапочками и носками ярких цветов, либо со смешными картинками», — делится художник.

Халаты и сорочки в стиле 30-х

Самый горячий тренд 2025 года — это комплект в виде халата и сорочки из шелка с кружевом в стиле 30-х годов.

Сорочка может быть на тонких лямках, либо с небольшим рукавом, нежных пастельных оттенков — персикового, мятного, цвета слоновой кости, жемчужно-серого.

«Важные детали — это крой по косой, отрезная кокетка по груди, и отделка кружевом в тон, либо более контрастным кружевом. Халат, как правило, однотонный, пошитый из атласа или шелкового шифона так же может быть декорирован кружевом или вышивкой. Если, примеряя подобный комплект, вы ощущаете себя голливудской дивой — вы попали в яблочко!» — резюмирует эксперт в сфере моды.

Современный домашний гардероб сочетает в себе комфорт, функциональность и стильный дизайн. Эти элементы помогут создать уютную атмосферу дома, а также подчеркнуть ваш индивидуальный образ и утонченный вкус.