Пикантное фото из студии красоты: актриса Земцова порадовала фанатов

Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова снялась топлес. Актриса позировала на кушетке в студии красоты и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© "Другие" (2018)

«Ой, девочки, нам такое надо! Полноценный массаж с нежнейшим скрабом, и в это время массаж лица. Вообще забыла, кто я», — отметила артистка.

Знаменитость рассказывала подписчикам, что старается всегда поддерживать себя в форме, а не от сезона к сезону. Земцова активно занимается спортом, много ходит и периодически бегает. По словам актрисы, она также поддерживает мышцы в тонусе с помощью массажа и аппаратных процедур.

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У артистки есть 10-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.